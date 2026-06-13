お笑いコンビ「シソンヌ」長谷川忍（47）が、13日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にゲスト出演し、ファッションにまつわるエピソードを明かした。趣味はファッションと断言する長谷川。その目覚めは、小学校時代にさかのぼるという。「小学校5年生か3年生くらいの時に、ちょっとかわいらしいスウェットをおふくろが買ってきてくれて。色もどっちかというとくすんでいるような紫で。でも男の子が