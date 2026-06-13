中国メディアの大衆日報はこのほど、「全国民が株売買」「韓国株式市場の熱狂はなぜなのか」とする記事を配信した。記事によると、今年に入ってから韓国株式市場は猛烈な勢いを見せている。今月1日、同市場は高寄り後も上昇を続け、韓国取引所はKOSPI200先物（KOSPI＝韓国総合株価指数）が5％上昇したことを受けてKOSPI市場でプログラム売買を一時制限する「サイドカー」を発動。同指数は再び過去最高を更新し、年初来の上昇率は11