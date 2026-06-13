4回DeNA2死、蝦名が左越えに満塁本塁打を放つ＝ZOZOマリンDeNAが19安打16得点で連敗を6で止めた。一回は佐野の二塁打などで2点を先制。二回は牧の3ラン、勝又のプロ初アーチとなる3ランなどで一挙8点。四回は蝦名に自身初の満塁本塁打が出た。ロッテは勝率が再び5割を切った。