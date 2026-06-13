13日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に俳優梅沢富美男（75）がゲスト出演した。60歳の時に「兄（梅沢武生）が人にだまされて、できた借金が10億円」。弁護士は「お兄さんに破産宣告させましょう」と提案したが、梅沢劇団の座長として長らく頑張ってきた兄を思い「破産宣告などさせられない」と奮起。10年かかって完済した。「全部返したよ」と兄に報告すると「ありがとう」と礼を言われたが、その3カ月後に逝ってしまっ