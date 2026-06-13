岐阜県恵那市の山林で火事が発生し現在も炎上中です。【映像】火災現場の様子（実際の映像）警察によりますと午後3時20分ごろ、火事が発生したと消防に通報がありました。現場は恵那市飯地町の山林で、縦横およそ200メートルの範囲で燃えているということです。現場で初期消火にあたった人が手にやけどをしましたが、命に別条はないということです。岐阜県の恵那市では今月11日から3日連続で乾燥注意報が発表されていま