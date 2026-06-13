漫才コンビ、海原やすよともこのともこ（54）が13日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に生出演。漫才師の行く末に安堵（あんど）した。アンソロピック、オープンAIなどのAI企業が株式上場に向けた動きを続ける話題から、元財務省官僚で経済学者の高橋洋一氏は「“さむらい（士）”っていう業種があるんですよ。資格に守られたホワイトカラー。これはかなりAIで代替でき