焼肉スエヒロ館などのレストランを展開するスエヒロレストランシステムは、2026年6月21日まで、特別企画「超スエヒロ祭20％還元キャンペーン」を開催しています。現在開催中の「超スエヒロ祭20％還元キャンペーン」では、会員ランクに関係なく全会員へ一律、会計金額の20％がポイントで還元されます。通常は100円につき3ポイントのところ、キャンペーン期間中は20ポイントが貯まる超お得な企画。しかも、期間中は何度でも利用でき