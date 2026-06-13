ことし5月6日、福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故。発生から1か月余りが経過しました。部活動の遠征中に起きた痛ましい事故。事故の起きたマイクロバスには北越高校の男子ソフトテニス部員20人が乗車していました。衝突の勢いで車内を貫通したガードレール……この事故で最後部の席に座っていた17歳の男子部員が死亡しました。今回の事故。バスに乗っていたのは部員のみで、顧問は乗り合わせていません