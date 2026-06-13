6月2日、Bリーグ応援番組「B MY HERO!」にて、長崎ヴェルカの馬場雄大とレバンガ北海道の富永啓生の対談インタビューが公開された。Bリーグアワードショー2026の会場で収録されたこの動画では、日本代表の主力として共闘する2人が、激闘のシーズン振り返りやBリーグで初対戦となったエピソード、さらにはファンが気になるプライベートな一面まで語り合った。 ◆■優勝