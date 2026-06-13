レプロエンタテインメントとつばさレコーズがタッグを組み、昨年12月から開催された『-人生の第二章を切り拓け！- ワインがテーマの男性ボーカルグループオーディション』によって結成された、ワインと音楽のマリアージュで届ける大人エンタテインメントグループ SHiZUKUが、歌謡ナンバー「秘密のヴィンテージ」をデジタルリリースした。 （関連：