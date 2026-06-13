緑あふれる街の魅力を感じてもらおうというイベントが、きょう（13日）から岡山市の中心部で始まりました。 【写真を見る】心地よいジャズと「粉もん」も 岡山市・下石井公園で緑あふれるイベント 飲食エリアでは「粉もん祭り」開催 イベントは、町の中心部でも緑を感じて過ごしてもらいたいと岡山市が不定期に開いているもので、今回で65回目です。会場の下石井公園では、多くの家族連れらがのんびりとした時間を過ごしていま