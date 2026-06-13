ピーチ・ジョンはこのほど、「2026SUMMER COLLECTION」を発表しました。■「ナイスバディブラ」の新作はアンティーク風デザイン同コレクションは、バストとウエストの厚みの比率にこだわり、スタイルアップを叶える「ナイスバディブラ」シリーズの夏の新作や新色を展開しています。夏の新作には、「ナイスバディブラブルームレース」が登場。レースとチュールをあわせたアンティーク風デザインとなっています。お揃いショーツや