６月13日に開催されている『ＪリーグオールスターDAZNカップ』。トーナメント形式の大会で、決勝に駒を進めたのはJ２・J３のEAST-AとWEST-Bだ。準決勝でEAST-Aは、J１EASTにPK戦勝ち。WEST-BはJ１WESTに榊原彗悟の得点で１−０の勝利を収めた。 まさに“下剋上”の結果に、ネット上では以下のような声があがった。「J１どっちも負けるとは」「J１東西どちらも敗退とか」「J１勢どうなってんねん」「J１同士の対決が３位