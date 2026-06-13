北中米ワールドカップがついに開幕。森保一監督が率いる日本代表は、現地６月14日にオランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦する。大事な初戦を前に、独自の序列を紹介している海外サイト『Mad Football』が日本とオランダの混合ベストイレブンを発表。「今大会の初戦屈指のビッグマッチ！オランダは強力な守備陣を誇り、日本はスピードと組織力で挑む。果たして勝利を掴むのはどちらのチームだろうか？」と伝えた上