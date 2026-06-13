学校生活を終えて大人になってもなお、時間を割いて学び続けることにはどんな意味があるのだろうか。ラジオ番組『GROWING REED』に出演した林真理子、養老孟司、武井壮とのトークの中から、岡田准一が印象に残った言葉をピックアップ。自身の人生や活動にどう作用したのかを掘り下げる。※本稿は、俳優の岡田准一『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』（ワニブックス）の一部を抜粋・編集したものです。知らない部分を