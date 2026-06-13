ロサンゼルスで活躍する仲間たちが、北中米ワールドカップ（Ｗ杯）に臨む日本代表へエールを送った。アメリカのカリフォルニア州にある在ロサンゼルス日本国総領事館の公式?は現地６月13日、「頑張れ、サムライブルー！！今週日曜日、サムライブルー（日本代表）はFIFAワールドカップ2026の初戦を迎えます。ロサンゼルスで活躍する日本人や日系アメリカ人の方々から、応援メッセージをいただきました」と綴り、１本の動画を公