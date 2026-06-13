【その他の画像・動画等を元記事で観る】 モナキが『ナースフェス2026』に登場した。 ■「ささやかながら恩返しできたことが本当にうれしい」（じん） このイベントは、看護師、看護師を応援したい企業、ナース専科がともにつくる日本最大級の看護師向けイベント。モナキは、イベント初日の6月13日の「SPECIAL LIVE」ステージにスペシャルゲストとして出演し、看護師にエールを送った。 全国から