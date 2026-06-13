【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月14日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週土曜19時～）で、森本慎太郎（SixTONES）が初めてリーダーを務める新プロジェクトが始動。 日本全国で激減している憧れの江戸前名物であるタコを呼び戻すカギを探し、山口県周防大島の海を潜水大調査する。澄んだ海のなかで森本たちが見た驚きの光景とは？ さらに、DASH海岸メンバーでひと足早い夏祭り。