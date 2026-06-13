ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板したが、5回途中で降板。7安打7失点と崩れて4敗目（3勝）を喫した。デーブ・ロバーツ監督は「どう立て直すか、いい試金石」と話し、敗戦を糧に成長するよう促した。 ■自己ワースト7失点で4敗目 初回に一発を浴びた佐々木だったが、2回以降は走者を出すものの無失点で抑えた。しかし、2－1で迎えた5回