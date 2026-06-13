庄原市の備北丘陵公園が保護に取り組むササユリが見頃を迎え、特別に公開されています。白い花が可憐なササユリ。葉の形が笹の葉に似ていることからその名がつけられました。庄原市の備北丘陵公園では6月上旬から花が咲き始めました。ササユリは西日本に自生する野草ですが繁殖力が弱いことなどから、年々、数が減少。公園が保護に取り組んでいます。■来園客「きれいな花ですよね。ちょっとほのかな香りがしますね。」特別公開は6