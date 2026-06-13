帯広市で、寺が激しく燃える火事がありました。現在も消防隊による消火活動が続いています。これまでのところけが人の情報は入っていません。建物の内部で激しく燃え上がる炎。消防が放水を続けていますが、火の勢いが衰える様子はありません。火事があったのは帯広市東6条南6丁目にある「成田山松光寺」です。(2026年6月13日)午後2時半すぎ、目撃者から「建物の南側から火が上がっている」と消防に通報がありました。消防によりま