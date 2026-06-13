今年の平和記念式典で、「平和への誓い」を読み上げるこども代表の小学6年生2人が決まりました。「こどもピースサミット」には、広島市内の小学6年生、1万人以上が応募した作文から選ばれた20人が参加しました。児童らは平和をテーマに、自らの思いを発表。審査の結果、高須小学校の柿崎由宇さんと高南小学校の河野和希さんが大賞に選ばれました。■高須小学校柿崎由宇さん「全世界の人に伝えるという覚悟をもって伝