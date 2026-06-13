道産の黒毛和牛や海の幸などをバーベキュースタイルで楽しめる食のイベントが旭川市で開催されています。網いっぱいに広がる道産黒毛和牛のリブロース。ホタテなどの海の幸も炭火で焼いて味わうことができます。このイベントは旭川市内の食品加工会社などが中心となり今回初めて企画されました。プロの目利きによって厳選された新鮮な食材を楽しめるのが特徴です。（来場客）「全部おいしかったです。（次回も）