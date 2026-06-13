お散歩の途中で見つけた、小さな幸運のシンボル「四つ葉のクローバー」。それを差し出された瞬間に、まるで人間の子どものように大喜びして、最高のリアクションを返してくれるワンちゃんの姿が、多くの人の心をじんわりと温めています。真っ白でふわふわな毛並みを輝かせながら、きらきらとした瞳で喜びを爆発させているのは、日本スピッツの「楽（らく）」くん。Xに投稿された写真には、差し出された四つ葉のクローバーを前