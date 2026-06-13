天草市の海水浴場では、全国でも珍しい“海の体育祭”「マリンフェスタ」が開かれ、高校生たちがビーチで熱戦を繰り広げました。 マリンフェスタは、天草高校倉岳校の伝統行事で今年で29回目です。13日は生徒26人が参加し、学校近くのビーチで海ならではの種目で競いました。 マリンフラッグでは砂浜を全力で走り、海に設置されたフラッグに飛びつきました。 生徒「（海は）とても冷たくて心臓がドキドキしています