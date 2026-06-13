嘉島町にあるイオン熊本店がリニューアルオープンしました。 開店と同時に多くの客が訪れたイオン熊本店。今回のリニューアルオープンの目玉は、県内最大級の2つの売り場です。 その１つ、食料品売り場には、新たに設けられたフローズンショップに、約1000種類の冷凍食品が並びます。 イオン熊本店内田健児店長「普段使いの商品はもちろんこだわりの逸品などを取り揃えて多くのお客様にご利用