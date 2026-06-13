国会で再審法の改正をめぐり審議が進む中、えん罪についてより多くの人に知ってもらおうと、大阪・梅田でえん罪被害者らによるイベントが開かれました。 １３日のイベントには、死刑を言い渡されたものの再審で無罪となった袴田巌さんの姉・ひで子さんや、無期懲役を言い渡されその後病死した父親の再審開始が決まった阪原弘次さんら、えん罪被害者らが集まりました。 （父親の再審が決まった阪原弘次さん）「父はあの時