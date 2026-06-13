今月21日の父の日を前に、TSUTAYA BOOKSTORE 菊陽で「白岳父の日ファミリーフェス」が開かれています。会場では、お父さんの似顔絵クッキーにデコレーションしたり、焼酎のボトルにお父さんへのメッセージを書いたりして親子で楽しんでいました。このイベントは14日も開かれています。