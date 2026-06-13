熊本市の学習塾に通う子どもたちが田植えを体験しました。 記者「塾から続々と子どもたちが出てきました。普段は勉強を頑張っている子どもたちですが、きょうは田植えを体験するということです」 これは、熊本市にある学習塾が子どもたちに自然に触れてもらおうと毎年、行っているものです。子どもたちは小さな田んぼに裸足で入り、苗を植え付けました。 小学２年生「床がもちもちしていた」小学２年生「１回目が楽しかったから