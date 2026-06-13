１１日に神戸市内で初めてツキノワグマの出没が確認されたことを受けて、神戸市は１３日、クマ用の捕獲わなを設置しました。 １１日に神戸市北区道場町の山林でクマの出没が初めて確認されたことを受け、神戸市は１３日、クマ専用の捕獲わなを設置しました。 出没が確認されたのは成獣とみられるツキノワグマで、シカやイノシシなどを捕獲するために設置されたセンサーカメラにうつっていたということです。 （神