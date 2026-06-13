◇MLB ホワイトソックス 8-2 ドジャース(日本時間13日、レート・フィールド）右ハムストリングの肉離れで離脱中のホワイトソックス・村上宗隆選手がベンチに入ってチームを応援。試合前には現在のコンディションについて語りました。5月30日のタイガース戦で負傷し故障者リスト(IL)入り。この日はベンチに入り、ドジャースとのカード初戦を戦うチームを応援しました。試合前、「ベンチに入ってしっかり声を出して、チームのために