地域の安全・安心な交通社会作りと、災害時の現場支援人材の育成を目指して、熊本トヨタ自動車とトヨタL＆F熊本、くまもとKDSグループの3社が、連携協定を結びました。３社の人材や施設、車両、ネットワークなどを活用し、継続的な交通安全教育を行っていくとしています。