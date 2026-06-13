大阪・梅田で開かれたイベントであいさつする袴田巌さんの姉ひで子さん＝13日午前再審制度を見直す改正刑事訴訟法の政府案が今国会で成立する公算が大きくなる中、冤罪をなくすための改正を求めるイベント「ウメダアクション」が13日、大阪・梅田で開かれた。政府は冤罪当事者らが求めた証拠の全面開示などを盛り込まず、静岡県一家4人殺害事件で再審無罪となった袴田巌さん（90）の姉ひで子さん（93）は「思うようにいかなかっ