未来につながる一戦となった。カーリングの日本選手権７日目（１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子準決勝が行われ、フォルティウスは北海道銀行に６―１０で敗戦。連覇は逃したものの、一定の収穫を得た。２月のミラノ・コルティナ五輪は１次リーグ敗退。悔しさを味わうも、４年後のフランス・アルプス五輪での金メダル獲得へリスタートを切った。今大会は主にフィフスだった小林未奈を積極的に起用。スキップ・吉村紗也