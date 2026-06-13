東京芝1400メートル中央競馬が13日に行われ、東京6R・2歳新馬（芝1400メートル）は2番人気デミアン（牡、斎藤誠）が制した。同馬はダート世界最強馬の初年度産駒で、ファンの注目が集まっている。ダミアン・レーン騎手を背にデビューしたデミアン。スタートはやや出負けしたが、すぐに馬群に取りついた。直線ではレーンのムチに応えて脚を伸ばし、前をいくデザートスピリットをゴール前でかわした。デミアンの父フライトラ