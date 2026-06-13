親戚で集まった際、夫の不用意な一言でみんなに責められてしまった筆者の実体験です。妻が責められても知らん顔で笑っていた夫に問い詰めると、出てきた言い訳とは── 4コマ漫画 親戚の家に家族で集まった日のことです。食事の準備では、私は母や叔母たちと一緒に料理や配膳をしていました。夫は親戚の輪の中で、お酒を飲みながら談笑していました。