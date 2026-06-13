バナナの叩き売りの発祥の地とされる北九州市の門司港で13日、「門司港バナナ塾」が開講しました。講師「安く売るのが叩き売り。さあ買うた さあ買うた！」13日、北九州市門司区で開講した「門司港バナナ塾」には10代から80代の18人が参加しました。バナナの叩き売りは、貿易港として栄えた門司港で熟したバナナを、いち早く売りさばくために生まれたとされる「伝統芸能」です。受講者は「なんか、新しい一芸が手に入ればなと思っ