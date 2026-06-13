タレントの丸高愛実が12日、インスタグラムを更新し、36歳になったことを報告した。 【写真】夫はいなけど、子供達が盛り上げてくれて感激 丸高は「36歳になりました今年の誕生日はパパお仕事で不在だったから長女が『飾り付けする!ケーキデコる』 って一生懸命準備してくれて すごく幸せ1日になりました夜は大好きなお寿司とでお祝いありがとう、だいすきおめでとうしてくれたみなさん ありがとうご