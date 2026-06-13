福岡市東区の福岡県教育会館に展示されているのは、1945年6月19日の「福岡大空襲」の焼け跡から見つかった焼夷弾の一部や、当時の人々の様子がうかがえる生活用品など約300点です。福岡大空襲では、福岡市の中心部が焦土と化し、死者・行方不明者は1100人以上に上りました。展示品は一部を除き、直接触れることができます。訪れた小学5年生は「触ってみないと怖さとか全然分からなかったから、持ってみてすごく怖いなと思った」と