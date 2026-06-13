13日午後、福岡市西区で17歳の少年が浮き輪に乗ったまま一時沖に流されました。警察と消防によりますと、13日午後3時すぎ、福岡市西区小田の福岡市海づり公園で「浮き輪に乗った男性が流されている」とスタッフから119番通報がありました。流されていたのは17歳の少年で、消防から連絡を受けた分団員により救助されました。ケガはなく、命に別条はありません。少年は友人3人と海で遊んでいたということです。その場に大人はいませ