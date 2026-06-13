明日14日(日)は、西日本は梅雨空が戻りそうです。午後は傘の出番があるでしょう。沖縄は引き続き雨で、15日(月)にかけて、大雨に十分注意が必要です。西から梅雨空戻る沖縄は引き続き大雨に十分注意北海道は、寒気の影響が残り、大気の不安定な状態が続くでしょう。所々で雨や雷雨がありそうです。急な強い雨や落雷、ひょうにご注意ください。東北や北陸は、安定して晴れる所が多いものの、東北南部の山沿いでは、午後は天気が急