歌舞伎俳優の松本幸四郎が歌舞伎座「七月大歌舞伎」（７月２〜２６日）昼の部「時今也桔梗旗揚（ときはいまききょうのはたあげ）」で演じる武智光秀役の特別ビジュアルが１３日、初公開された。四世鶴屋南北が、５代目松本幸四郎とタッグを組み生み出した名作。明智光秀が織田信長を討ち取った史実の「本能寺の変」を題材として、光秀が謀反を決意する凄絶な過程を描く。明智光秀を「武智光秀（たけちみつひで）」、織田信長を