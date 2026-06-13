１９７４年西ドイツ大会以来５２年ぶり２度目の出場となるハイチは１３日（日本時間１４日）、スコットランドとの初戦を迎える。人口約１１５０万人のカリブ海の島国。ギャングの活動が激しく、治安悪化のため国内選手の招集ができないなど代表の活動への影響は少なくない。Ｗ杯予選では情勢不安のため、フランス人指揮官のミニェ監督が就任から１年以上経過したあとも入国できず、ホーム開催ができないハンデを抱えていた。し