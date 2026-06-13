１４日の阪神４Ｒ（芝２２００メートル＝１７頭立て）ではボンボンベイビー（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）、ダノンミッドナイト（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父コントレイル）とコントレイル産駒の２頭が対決する。ボンボンベイビーは２３年セレクトセールで３億３０００万円で取引された高額馬。ダノンミッドナイトも同年セレクトセールで１億７０００万円の値が付いた。さらにチェルヴァーラ（牡３歳、