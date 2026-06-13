6人組グループ・SixTONESの森本慎太郎が、14日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00〜後7：58）に出演し、プロジェクトリーダーを務める新プロジェクトを始動する。【番組カット」】アイドルの顔が…!?悲劇が起きた焼きそばづくりDASH歴6年の森本が、ついにプロジェクトリーダーを務める新プロジェクトが始動。かつては東京湾でも当たり前のように捕れ、品川付近でも生息が確認されたものの、今ではその