きょう未明、富山市郊外にある用水路で市内の43歳の男性が倒れた状態で見つかり、その後死亡が確認されました。富山中央警察署によりますと、きょう午前1時50分ごろ、富山市水橋常願寺にある用水路で富山市月見町の会社員倉内峰之さん（43）が体の左側を下にして倒れた状態でいるのを倉内さんを探していた家族が見つけ、消防に通報しました。倉内さんは搬送先の病院で死亡が確認されました。用水路は幅60センチ、高さおよそ40セン