神奈川・横須賀市の「横須賀しょうぶ園」が5月28日に発表した注意喚起が、SNS上で話題を呼んだ。 同園では、見頃を迎えた藤の花を楽しむ「ふじまつり」の期間中、一部のコスプレ撮影者が同じ場所に長時間滞在したことで、一般の来園者が花を観賞できない事態が起きたという。園側は再三にわたって移動を求めたものの、改善が見られなかったとして、今後同様の行為があった場合には退園を求める可能性もあるとした。 公園や観光