2023年6月に大雨による氾濫被害を受けた立山町白岩地区で、きょう住民が参加しての防災訓練が行われました。立山町の山あいにある白岩地区で行われたきょうの訓練は、大雨警報が発令され、白岩川ダムに流れ込む水を貯めずにそのまま下流へ通過させる「緊急放流」を実施する想定で行われました。川の緊急放流を案内するサイレンと、住民に危険を知らせる防災無線を受けて住民が公民館に避難し、県と町との情報共有や避難するまでの