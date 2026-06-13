山形市で講演する自民党の小林政調会長＝13日午前自民党の小林鷹之政調会長は13日、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を巡り、12日の衆院法務委員会で参政党も賛成して可決されたことを受け、参政との連携強化に期待感を示した。山形市で記者団に「大局的な見地に立った政治決断で感謝している。今後さらに個々の政策での連携を追求していけるのではないか」と強調した。一方、国民民主党が法務委で反対したことについて「法改