モスクワ郊外の飛行場で開催中の国際航空見本市「MAKS2017」で、ロシアの最新鋭戦闘機ミグ35を見学する人たち＝2017年7月（共同）【モスクワ共同】ロシア政府は11日、今年モスクワ郊外で開催予定だった国際航空見本市「MAKS」について実施しないと発表した。2023年から3年連続で翌年に延期されてきた。今年開催しない理由は明かされなかったが、ウクライナ軍の無人機攻撃を警戒した措置とみられる。1993年から続いてきたMAKSは